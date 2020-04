Decizie de ultima ora anuntata in SUA dupa ce au ajuns la 1 milion de imbolnaviri cu coronavirus! Ce se va intampla

In SUA s-a atins pragul de 1 milion de cazuri de coronavirus.

Pandemia de coronavirus a lovit puternic intreaga lumea, iar in SUA s-a depasit pragul de 1 milion de infectari cu tragicul virus. Potrivit ultimului bilant, 1.010.507 de oameni sunt infectati cu COVID-19, iar 56.803 sunt decedati.

Din cauza acestei fapt, Liga profesionista nord-americana de baschet (NBA) a decis sa amane reluarea antrenamentelor cel putin pana la data de 8 mai, dupa ce au anuntat initial ca exista posibilitatea sa se reia din acesta saptamana.

"Scopul acestor modificari este de a oferi jucatorilor medii sigure si controlate pentru antrenament, in state care le permit acest lucru, precum si de a identifica optiunile de antrenament sigure pentru jucatorii aflati in alte locatii, in alte state", a precizat NBA intr-un comunicat.

