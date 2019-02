De ce si-a facut un barbat poza de buletin cu scobitoarea in gura. Autoritatile au fost de acord cu decizia sa. FOTO

Un barbat din Spania a oferit imaginea virala a momentului.

Spaniolul Sergio Alvarez a devenit vedeta online in Spania, dupa ce si-a facut poza de buletin cu o scobitoare in gura. Barbatul a pierdut un pariu cu prietenul sau cel mai bun si l-a onorat. A avut si noroc. Autoritatile i-au facut o favoare si i-au acceptat dorinta. El a vrut sa apara in poza chiar si cu ochelari de soare, insa nu a fost lasat.

"Adevarul este ca nu am crezut nici eu ca actul meu de identitate va arata asa pana cand nu l-am vazut in mainile mele", a povestit barbatul din Leonese.