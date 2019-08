De ce s-a bagat o stewardesa in compartimentul pentru bagaje din avion. Motivul incredibil

O insotitoare de zbor din SUA a devenit vedeta peste noapte!

Pasagerii unui zbor dintre Nashville si Philadelphia au ramas uimiti dupa ce una din insotitoarele de zbor s-a urcat in compartimentul pentru bagaje si a stat acolo timp de 10 minute. Incredibil este ca femeia a incercat doar sa-i amuze pe pasageri si sa-i faca sa se simta bina. Veronica Lloyd si colegii ei au devenit cunoscuti pentru farsele pe care le fac in timpul zbouririlor. Cu toate astea, unuii pasageri s-au declarat deranjati si au depus plangere impotriva insotitoarei de zbor. Regulile de zbor sunt foarte stricte pentru pasageri, insa nu si pentru insotitori.

"E foarte ciudat ce a facut ea. Va rog sa va adunati!", e un mesaj postat de un pasager furios pe Twitter.

Comapania aeriana spune a e doar o incercare de a-i amuza pe pasageri. "Angajatii nostri sunt cunoscuti pentru simtul umorului. In acest caz, o insotitoare de bord a incercat sa detensioneze atmosfera la imbarcare si s-a urcat in locul bagajelor. Nu e o procedura normala, dar angajatii nostri au tot timpul in gand siguranta pasagerilor", e comunicatul de presa.