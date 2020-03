De ce are coronavirusul o rata de mortalitate mai mare la barbati decat la femei? Ce spun medicii

Barbatii sunt mai expusi in cazurile de coroanvirus decat femeile, arata in mod clar statisticile.

Ieri, responsabilul Casei Albe pentru administrarea crizei de coronavirus, doctorul Deborah Birx, a citat un raport din Italia care arata ca barbatii sunt mai vulnerabili decat femeile in plina pandemie. Birx a descris aceste date drept un trend 'ingrijorator'.



Persoanele de sex masculin sunt mai predispuse infectarii decat femeile, dar si mai expuse in fata efectelor bolii.

Conform unor date oficiale publicate de Italia saptamana trecuta, dintre primele 13 882 de cazuri, 58% erau barbati. De asemenea, dintre primii 803 oameni care si-au pierdut viata in Italia, 72% sunt barbati! Barbatii spitalizati si infectati cu COVID-19 erau cu 75% mai expusi in fata efectelor devastatoare ale coronavirusului. Datele continua 'linia' din China si Coreea de Sud, primele doua tari cu un numar semnificativ de infectari.

Conform LA Times, vulberabilitatea barbatilor ar fi cauzata de mai multi factori. Unul dintre cei mai importanti: fumatul. Barbatii fumeaza intr-un numar mai mare decat femeile, astfel ca plamanii lor nu functioneaza la capacitate maxima. In Italia, de exemplu, 28% dintre barbati si doar 20% dintre femei fumeaza. In China, una dintre tarile cu cele mai mari procente de fumatori, 54% dintre barbati fumeaza si 8,4% sunt fosti fumatori. Numai 3,4% dintre femei sunt fumatoare sau foste fumatoare.



Doctorul Stanley Perlman, specialist pediatru in boli infectioase la universitatea din Iowa, a studiat pe soareci efectele SARS si MERS, si ele variante de coronavirus care au lovit in trecut. La fiecare categorie de varsta, masculii erau mai expusi infectiilor decat femelele. Rata mortii femelelor a crescut exponential in momentul in care ovarele le-au fost scoase sau cand le-au fost administrate medicamente care inhiba productia de estrogen. "Inca nu stim cum protejeaza estrogenul femeile", a spus doctorul Perlman. Estrogenul are un rol esential pentru procesele din corpul unei femei, asa ca 'e greu sa dovedesti ceva', a expplicat Perlman.

