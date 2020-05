"Daca stiam asta nu plecam!" Marturia cutremuratoare a barbatului considerat vinovat ca a adus COVID-19 in Romania, din Italia! Ce a spus si prin ce calvar a trecut

Un italian este omul despre care s-a spus ca a adus virusul in Romania.

Cesare Emendatori este omul despre care s-a spus ca ar fi adus noul coronavirus in Romania. Acesta este casatorit cu o romanca si este considerat pacientul zero in tara noastra. Din momentul in care a fost infectat cu COVID-19, viata i s-a transformat intr-un calvar din cauza faptului ca era considerat vinovat atat de oamenii din Italia cat si de cei din Romania. Cei din Romania ii spuneau ca a adus virusul din Italia, iar italienii ca a adus virusul din Romania.

"La granita cu Marche, un focat neobisnuit in Rimini, se crede ca ar avea legatura cu cele din Lombardia si este posibil ca totul sa fi plecat de la aceasta pizzerie. Proprietarul, in varsta de 71 de ani, a fost diagnosticat pozitiv si ar fi calatorit mult la sfarsitul lunii februarie", spunea la acea vreme presa din Italia.

Cesare Emandatori a oferit un interviu in care a tinut sa faca o serie de precizari la mai bine de doua luni dupa ce oamenii il considera vinovat ca a adus virusul in Romania.

"Eu nu am infectat pe nimeni. Nici in Romania, nici aici. Acolo am ajuns marti noapte la Craiova cu un avion. Am mers direct acasa, acolo am avut febra, dar am luat un paracetamol si dimineata nu mai aveam febra.

Dupa mine, acest virus il aveam de 20 de zile. Asta cred acum. Daca stiam ca il am, nu as fi plecat in Romania. Nici macar in Italia, stateam acolo. Erau primele simptome. Aici au vorbit despre mine si au zis ca am venit din Romania si am adus virusul aici", a declarat Cesare Emendatori, la Digi 24.

