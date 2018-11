CUTREMUR la procesul lui El Chapo! Ce politicieni a mituit celebrul traficant: "Am trimis valize cu bani" 

Martorii din procesul lui El Chapo fac dezvaluiri senzationale.

Continua procesul lui El Chapo, cel mai periculos traficant din lume. Povestea de film a lui El Chapo are implicatii la nivel inalt, politicieni corupti din Mexic fiind demascati acum de fostii locotenenti ai lui El Chapo.

Jesus Zambada, fostul locotenent al lui El Chapo, este martorul principal din proces, iar el a declarat in fata judecatorului ca a dat mita in numele lui El Chapo lui Gabriel Regino, care lucra atunci primarul din Mexico City, ales in prezent presedinte al mexicanilor, Andres Manuel Lopez Obrador! Rugino este profesor de criminologie in prezent in Mexic, si a negat imediat acuzatiile prin intermediul Twitter. "E fals tot ce spune", a scris.

Zambada si-a amintit ca a dus o valiza cu 3 milioane de dolari lui Genero Garcia Luna, cel care era directorul Agentiei de Investigatii Federale din Mexic in 2005. Dupa cativa ani, Zambada i-a mai trimis o alta valiza cu cateva milioane, cand Luna era secretarul securitatii publice.