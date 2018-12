Cutremur in lumea interlopa! Unul dintre capii Mafiei Ruse tocmai ce a primit 45 de ani de inchisoare!

Mafia Rusa a primit o lovitura pe final de an.

Razhden Shulaya (in stanga imaginii, cu ochelari de vedere), omul care se ocupa de afacerile Mafiei Ruse in SUA, a primit o veste teribila! Acesta a fost condamnat la 45 de ani de inchisoare si a primit o amenda de 2,6 milioane de dolari, dupa ce a fost gasit vinovat de mai multe capete de acuzare.

Rusul se ocupa de tot felul de crime specifice Mafiei Ruse, de la rapiri la camatarie, taxe de protectie, spalare de bani, frauda fiscala si tot felul de infractiuni violente.

Shulaya avea "biroul" in New York, insa operatiunile rusilor se intindeau in New Jersey, Pennsylvania, Florida si Nevada, in timp ce in Europa controla clanurile mafiote din Georgia, Ucraina si o parte din Rusia.

Shulaya este unul dintre liderii Mafiei Ruse cu cel mai inalt grad care a fost condamnat la inchisoare in ultima decada. Acesta a fost gasit vinovat de conducerea unui grup infractional organizat, trafic de bunuri furate, in special ceasuri scumpe, trafic de tutun, spalare de bani si detinere de documente false.