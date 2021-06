Cum se antreneaza Bear Grylls pentru emisiunile de supravietuire. „Trebuie sa fiu in forma si tare pentru job”

Din articol Exercitiile lui Bear Grylls in aer liber

Bear Grylls e unul dintre cei mai cunoscuti maestri ai supravietuirii. Gratie emisiunilor sale de supravietuire in salbaticie, oameni de pe intreaga planeta au reusit sa iasa din situatii-limita. Ce trucuri foloseste expertul.

Bear Grylls (47 de ani) recunoaste ca nu a fost un atlet de la inceput. A trebuie sa munceaca din greu pentru a ajunge la o forma care sa-i permita sa supravietuiasca in cele mai grele conditii.

Expertul in tehnici de supravietuire a dezvaluit pentry Men’s Health care sunt exercitiile pe care continua sa le faca, in aer liber, pentru a rezista provocarilor care apar in show-urile sale de televiziune.

„N-am fost niciodata un atlet natural, a trebuit sa muncesc la asta. Trebuie sa fiu in forma si tare pentru job”, a spus Grylls.

Grylls prefera antrenamentele in aer liber, alaturi de prieteni, la care se foloseste, cel mai adesea, doar de greutatea corpului sau. Rareori utilizeaza o gantera kettlebell.

Exercitiile lui Bear Grylls in aer liber

Bear Grylls recomanda executarea fiecarui exercitiu de mai jos vreme de 20 de secunde, cu 10 secunde pauza. Apoi repeta!

PENTRU TRUNCHI

Plank (scandura)

Plank cu genunchiul la cot

Plank pe brate cu revenire in coate

Plank Superman (cu extensie opusa a membrelor)

PENTRU PICIOARE

Squat Jumps (genuflexiuni sarite)

Split Squats – Right (genuflexiuni cu un picior fandat in spate)

Split Squats – Left (genuflexiuni cu un picior fandat in spate)

Kettlebell Swings (balans cu gantera cu maner)

PENTRU PIEPT

Flotari

Flotari cu alternarea bratelor

Flotari Pike (cu ridicare bazin la 90 de grade)

Flotari cu priza ingusta

PENTRU SPATE

Bodyweight Row (ridicarea corpului din pozitia culcat cu ajutorul bratelor)

Tractiuni la bara

Kettlebell Lawnmower Row – Right

Kettlebell Lawnmower Row – Left

PENTRU UMERI

Overhead Press (impins bara/haltera deasupra capului)

Kettlebell Hammer Curl

Overhead Triceps Extensions (extensii cu gantera pe spate pentru tricepsi)

Upright Row (ridicari de haltera cu priza inversa pana in zona claviculei)

PENTRU ABDOMEN

Kettlebell Knees-to-Elbows (plank cu sprijin in gantere cu maner, cu aducerea genunchilor la coate)

Kettlebell Russian Twist (rasuciri cu gantera cu maner in brate)

Bicycle Crunch

Plank Superman (cu extensie opusa a membrelor)

Clams (abdomene cu aducerea genunchilor la coate).

Vezi si VIDEO: Home workout - episodul 9: Exercitii pentru muschii pectorali si muschii abdominali cu accesorii de fitness