Cum arata in realitate SUBMARINUL lui El Chapo, cu care transporta cocaina de milioane de dolari. Primele imagini

Procesul lui El Chapo de la New York aduce in prim plan imagini spectaculoase, pe care multi nu puteau decat sa si le imagineze pana acum.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show! Gala incepe la PRO X de la 20:00! Morosanu se bate la PRO TV de la 23:30!

Serialul Narcos, unul dintre cele mai vizionate in acest moment pe Netflix, este "mic copil" pe langa intamplarile reale ale traficantilor din cartelul Sinaloa. Scenaristii a numeroase filme si seriale au incercat sa isi imagineze cum au actionat si actioneaza traficantii, dar, asa cum spune si vorba, viata bate filmul.

La procesul lui El Chapo de la New York au fost prezentate in premiera imagini cu submarinul construit de traficanti pentru a transporta cocaina! Acesta a fost capturat de Garda de Coasta dupa ce a facut numeroase drumuri si a carat tone intregi de cocaina.

Submarinul traficantilor este semi-submersibil si are o capacitate de incarcare de peste 2 tone. Acesta i-a adus lui El Chapo zeci de milioane de dolari.

Traficantii mexicani au folosit, pe langa submarin, si alte metode pentru a transporta cocaina in Statele Unite si in alte tari. Ei au mai folosit avioane si camioane, dar chiar si oameni care au transportat in spate cocaina prin tuneluri sapate pe sub granita dintre Mexic si SUA.