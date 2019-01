Cum arata fratele celebrului sef al Mafiei Siciliene, Toto Riina. E in puscarie pentru "activitati mafiote"

Toto Riina este cel mai cunoscut mafiot din istorie.

Riina este personajul dupa care s-a facut seria de filme "Nasul", una dintre cele mai tari trilogii din istoria cinematografiei. Mafiotul a terorizat pur si simplu Italia in anii sai de glorie, insa a incetat din viata in 2017, dupa ce fusese incarcerat in 1993.

Fratele lui Toto Riina este si el in puscarie. Acesta are 85 de ani, cu 4 mai putin decat ar fi avut Riina daca ar mai fi trait, si cere eliberarea din puscarie pe motive medicale. Avocatii sai au depus mai multe cereri si plangeri, insa nu pare sa aiba succes.

Judecatorul care se ocupa de caz a declarat ca nu se pune problema eliberarii unui detinut bagat dupa gratii pentru fapte violente, mai ales ca are legaturi cu gruparile mafiote ce terorizeaza sudul Italiei.

Iata cum arata fratele lui Toto Riina, Gaetano: