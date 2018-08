Cum arata femeia cu fundul de aproape 2 metri. Spune ca ar slabi pentru un singur fotbalist :))

Femeia arata... socant! FOTO

Natasha Crown este un fotomodel... ciudat. Femeia are unul dintre cele mai mari funduri din lume, avand o circumferinta de aproape 2 metri! Aceasta este o suedeza cu ceva origini sarbe, insa locuieste in acest moment in Suedia, in Gothenburg.

Femeia spune ca vrea sa se ingrase inca 25 de kg, pentru a reusit sa bata recordul mondial pentru cel mai mare fund din lume, insa un singur barbat o poate convinge sa mai slabeasca :)

Este vorba, bineinteles, de idolul tuturor suedezelor, Zlatan Ibrahimovic. Natasha este fana declarata a nationalei de fotbal a Suediei, care tocmai ce a participat la campionatul mondial din Rusia, chiar daca a ramas fara superstarul ei, Zlatan Ibrahimovic.

Acesta s-a retras din nationala si joaca in USA, fiind si insurat, insa Natasha spune ca spera sa il cucereasca cu fundul ei ... "brazilian".

