Cum arata Brock Lesnar dupa ce a renuntat la steroizi. Ce s-a intamplat cu muschii lui

Vezi imaginile cu "noul" Brock Lesnar.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone! Bucurati-va de fotbal! FCSB - Hajduk Split, joi 15 august de la 21.30, in direct la Pro TV! Bucurati-va de fotbal! Spartak - PAOK, marti 14 august de la 20.30, in direct la Pro X!

Brock Lesnar este unul dintre cele mai controversate personaje din istoria MMA. Acesta a cucerit titlul de campion la categoria grea in UFC dupa doar 4 meciuri, in timp ce alti luptatori ajung sa dispute 20, 30 de meciuri pentru o sansa la titlu.

Lesnar sa ia titlul de la Randy Couture, si sa il apere apoi de doua ori, cu Frank Mir si Shane Carwin, inainte sa il piarda definitiv in fata lui Cain Velasquez, in 2010. Pentru Brock, a urmat o lunga si dificila lupta cu o boala de stomac, pe care cu greu a castigat-o.

Americanul a revenit in cusca in 2016, cand l-a invins pe Mark Hunt, insa apoi a pornit un scandal imens, dupa ce a fost prins dopat cu steroizi in urma meciului. Lesnar a fost suspendat insa acum se pregateste sa revina in cusca, pentru un meci cu cel care detine doua centuri de campion, la categoria grea si semigrea, Daniel Cormier.

Lesnar este monitorizat indeaproape de USADA si este supus testelor frecvent, asa ca sansele ca el sa foloseasca steroizi sunt practic nule.

De altfel, wrestlerul a aparut recent intr-un show WWE, acolo unde a aratat mult mai slab decat Lesnar cel musculos pe care il stiu toti fanii. Acesta are in jur de 10kg de muschi in minus si va fi interesant de vazut cum va evolua in cusca fara ajutorul steroizilor.



Mai jos, aparitia lui Lesnar "fara steroizi"