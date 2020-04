"Cum am invins coronavirusul? Asta am facut!" Profesoara de 26 de ani bolnava de diabet si plamani care a pus boala la pamant! Ce simptome a avut

Totul a inceput cu o stare de oboseala mai accentuata decat de obicei.

Apoi, Sarah Hall, o profesoara in varsta de 26 de ani din Mare Britanie, a avut frisoane si a inceput sa tuseasca. A incetat sa mai iasa din casa, iar simptomele au continuat sa apara. Sarah spune ca a avut ameteli si dificultati de respiratie.

Intr-un interviu acordat Telegraph, Sarah isi povesteste experienta cumplita: "Ma chinuiam sa respir si ma simteam permanent ametita. Parca ma pregateam sa lesin. Am incercat sa fiu cat de calma am putut, am baut apa si am avut activitati care sa ma tina ocupata. Vinerea trecuta am crezut ca ma simt mai bine. Nu mai tuseam asa mult, respiram mai bine, febra nu mai era oscilanta. Cat de tare puteam sa ma insel!"

Tanara spune ca manifestarile bolii s-au acutizat dupa numai cateva ore.

"Vineri dupa-amiaza am inceput sa transpir foarte tare. Era semnul ca nu-mi revenisem. Apoi: bam! Am cazut pe canapea. Black out. Am inceput sa vomit, sa tusesc. Pentru o secunda, n-am mai putut sa respir. In urmatoarele ore, fie m-am simtit putin mai bine, fie teribil. La sfarsitul zilei aveam 4 episoade de criza adunate si mai multe stari de lesin si black out. Am sunat la spital, dar mi-au spus ca trebuie sa astept 10 ore pentru o ambulanta. Prietenul meu a venit si m-a dus la clinica. Am primit diagnosticul de COVID-19. Doctorii mi-au facut o perfuzie si mi-au zis sa merg acasa. De atunci n-am mai iesit. Ma simt mai bine, simptomele sunt mult mai putin acute. Am reusit sa ma bat cu boala. A fost ziua mea, insa, si a trebuit sa mi-o petrec in starea asta. N-am putut nici sa suflu in lumanari din cauza durerii. Am si probleme preexistente cu plamanii, cu ficatul si am si diabet! Cum am invins coronavirusul? Asta e povestea mea", a detaliat tanara.