Cum ai putea sa ii rezisti? Cea mai sexy prezentatoare TV a LOVIT din nou! Aparitie INCENDIARA pe Instagram

Floriana Messina este o moderatoare TV cunoscuta pentru pasiunea pe care o are pentru Napoli, dar si pentru aparitiile sale de pe retelele de socializare.

Modelul cu origini italiano-columbiene in varsta de 31 de ani nu are cum sa treaca neobservata! Imbracata in haine care ii pun cat mai bine in evidenta corpul, Floriana se pozeaza in cele mai fierbinti ipostaze si impartaseste pozele cu cei peste jumatate de milion de urmaritori.

La ultima postare, in care apare in costum de baie, moderatoarea emisiunii 'Tutti in campo' din Italia a strans aproape 22 000 de aprecieri in doar 18 ore.