Cum a reactionat un fotbalist celebru dupa ce si-a vazut sotia complet dezbracata pe net. "Ei, cum ti se pare?" FOTO

Sotia lui Garay de la Valencia a pozat complet goala pe Instagram.

Tamara Gorro, sotia lui Ezequiel Garray e o influencerita in Spania cu peste 1,3 milioane de urmaritori. Ea pozeaza des in ipostaze provocatoare, insa ca acum nu a mai facut niciodata. Ea s-a pozat complet dezbracata pe plaja si stand in cap, imagine ce a atras peste 150.000 de inimioare din partea urmaritorilor ei. Tamara nu s-a oprit aici si l-a intrebat si pe sotul ei ce parere are despre imagine. "Eze, ce parere ai de poza mea?", l-a intrebat ea pe fundasul Valenciei. "E foarte frumoasa, imi place", a fost raspunsul dat de jucatorul argentinian.