Cum a reactionat o legenda a boxului dupa ce a comandat din greseala o friptura de 1000 euro la restaurant. FOTO

Legenda boxului britanic, Ricky Hatton, a aflat ce se intampla daca nu esti atent in statiunile de lux din Grecia.

Ricky Hatton, unul dintre cei mai tari puglisti din istorie la categoria semiusoara, si-a dus iubita in statiunea de lux Mykonos din Grecia. Pretul restaurantelor de acolo sunt destul de piperate, iar meniul trebuie consultat cu atentie inainte de a comanda. Hatton nu a fost atent si a comandat oo fruptura Kobe Ribeye de 920 de euro. In total, nota de plata a pugilistului a ajuns la aproape 2000 de euro! Cu toate astea, Hatton s-a amuzat pe teama situatiei, mai ales ca se chinuie cu cateva kg in plus dupa ce s-a retras din box.

"M-am trezit intr-o balta de lacrimi. Asta merit pentru ca sunt un lacom! Am comandat fara sa ma uit. Haha. Cand a venit nota de plata, politia amuzamentului (nr: prietena lui Hatton) a incpeut sa rada. Wow", e mesajul postat de Hatton pe Instagram.



