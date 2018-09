Cum a reactionat Alina Vidican cand a aflat ca Valentina Pelinel e insarcinata din nou cu Borcea

Fosta sotie a lui Cristi Borcea se simte tradata.

Cristi Borcea a uitat complet de Alina Vidican, iar acum isi reface viata alaturi de Valentina Pelinel. Cei doi s-au casatorit ieri, iar Valentina a anuntat ca este insarcinata cu gemeni.

Potrivit apropiatilor, Alina Vidican se simte tradata de Borcea, care a uitat-o complet la Miami, acolo unde traieste cu cei doi copii ai fostului actionar al lui Dinamo.

"Din momentul in care a aflat ca Borcea vrea sa divorteze de ea pentru ca Valentina era insarcinata, Alina nu a mai fost atat de suparata. Nimic nu a linistit-o, ea plangand de suparare. Se simte, inca o data, tradata, simte ca a fost uitata complet de Cristi Borcea. E clar, nu va mai veni in Romania in perioada urmatore, pana nu se va convinge ca ea chiar mai conteaza pentru Cristi, macar ca mama a copiilor lor”, a declarat un apropiat al familiei pentru Wowbiz.

Gigi Becali a anuntat la PROX ca nu se mai pune problema sa ii fie nas pentru a doua oara lui Borcea. "I-am zis ca il nasesc o singura data, cu asa ceva nu te pui. L-am sunat si l-am felicitat, insa doar atat", a spus patronul FCSB.