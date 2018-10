Cum a fost surprins celebrul Pablo Escobar cand a fost la Disney alaturi de familia sa! Imaginea e GENIALA

Escobar vindea sute de tone de cocaina insa si-a dus familia la Disney.

Pablo Escobar e cel mai cunoscut traficant de droguri din istorie. Acesta a devenit celebru dupa numeroasele filme si seriale facute despre viata lui, avand milioane de fani in intreaga lume in acest moment.

O imagine foarte haioasa cu Pablo Escobar a aparut recent pe retelele de socializare, din 1981, acum aproape 40 de ani, cand notoriul traficant de droguri a fost la Disney alaturi de sotia sa si cei doi copii.

Pablo, care la acea vreme vindea sute de tone de cocaina pe luma in USA, si avea profituri de miliarde in fiecare an, e surprins stand pe banca, extrem de plictisit, asteptand ca familia sa se plictiseasca de aventura la Disney si sa plece acasa.

Poza a starnit foarte multe reactii amuzante pe Internet.