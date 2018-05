Cu ce a ajuns sa se ocupe fostul sef al asasinilor lui Escobar! Don Pablo ar fi fost "mandru" de el :))

Popeye a fost seful asasinilor lui Escobar!

Popeye a fost unul dintre oamenii de baza ai fostului magnat al drogurilor, Pablo Escobar. Acesta a fost numit de catre Don Pablo drept sef al celebrilor "sicarios", asasini platiti de Escobar pentru a-i face treaba murdara.

Per total, oamenii condusi de Popeye au omorat mii de oameni in Columbia, pe vremea lui Escobar, insa cumva columbianul a reusit sa scape cu viata dupa ce Don Pablo a fost ucis in 1993. Acesta a stat la inchisoare iar acum este in libertate.

Popeye a ajuns sa isi castige existenta intr-un mod corect, ca orice om de rand din Columbia, lucru ce l-ar face pe Escobar sa rada probabil, avand in vedere ca pe vremea lui Popeye se ocupa cu rapitul, torturarea si uciderea oamenilor.

Recent, Popeye a fost angajat de o firma de turism pentru a le promova serviciile. "Veniti la noi, avem cele mai frumoase peisaje, cele mai tari plaje, cele mai frumoase fete", spune Popeye in promovarea paginii. Un drum destul de lung parcurs de un om cu zeci de persoane ucise in fosta "cariera".