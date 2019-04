Cu cat s-a vandut casa in care a stat mafiotul Al Capone! Ce spune legenda despre comoara ascunsa in casa

Casa s-a vandut saptamana trecuta.

Casa in care a stat celebrul mafiot Al Capone a fost vanduta saptamana trecuta. Cladirea se afla in Chicago, orasul controlat cu o mana de fier de Al Capone in perioada prohibitiei, in anii '20.

Casa a fost cumparata de Al Capone, locuind acolo alaturi de sotie, dar si de mama si sora sa. Chiar daca Capone si-a petrecut finalul de viata in Miami, murind in 1947, casa a ramas in familie pana in anii '50, fiind apoi vanduta si detinuta de mai multi proprietari pana in prezent.

Imobilul a fost scos la vanzare cu 100.000 de dolari, dar a fost vandut cu nu mai putin de 226.000 de dolari, mai mult decat dublu. Acest lucru s-a datorat expunerii mediatice extraordinare pe care a avut-o casa dupa ce a fost pusa la vanzare. Nu mai putin de 80 de oferte au fost facute pentru imobil.

Despre casa se spune ca are un tunel secret, sapat de oamenii lui Al Capone, pentru a-i permite acestuia sa scape cu viata in cazul in care ar fi atacat de dusmani, dar si ca are o avere ingropata undeva.