Cristiano Ronaldo, apritie SOC in Portugalia! A scos DOI bolizi de 4 milioane euro la plimbare. FOTO

Cristiano Ronaldo si-a incheiat vacanta in Portugalia, la Lisabona.

Cristiano Ronaldo s-a intors acasa in vacanta de vara si si-a adus si bolizii cu el. Ronaldo i-a surprins pe oamenii obisnuiti dintr-o benzinarie cand si-a facut aparitia la volanul noului sau McLaren Senna, bolid care costa 1 milion de euro, dedicat de producatorul britanic marelui pilot Ayrton Senna.

McLaren Senna este produs in editie limitata la doar 500 de exemplare, costa 1 milion de euro, atinge suta in 2.8 secunde si are o viteza de top de 340 km/h.

Ronaldo nu era singur. A fost insotit de un prieten care i-a condus cealalta masina super rapida, Bugatti Chiron, care costa 3 milioane de euro. Cele doua masini au tras in benzinarie, dupa care au plecat impreuna mai departe.

Cristiano Ronaldo are un garaj impresionat, cu masini in valoare de peste 10 milioane de euro.