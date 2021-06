Cristiano Ronaldo a fost pozat la volanul unui bolid de 2,5 milioane de dolari, dar si-a luat unul de 6 ori mai scump. Cum arata 

Portugalia este una dintre pretendentele la castigarea Euro 2020, iar Cristiano Ronaldo are sansa de a-si adauga un nou trofeu important in palmares.

Cu cateva zile inainte de startul competitiei, jucatorul portughez a fost fotografiat de paparazzi in Lisabona, la bordul uneia dintre masinile sale.

Starul de la Juventus s-a urcat in autoturismul Bugatti Chiron, in valoare de aproximativ 2,5 milioane de euro, aceasta fiind una dintre cele 19 masini pe care le are in colectie.

Potrivit The Sun, Ronaldo a achizitionat de curand un Bugatti Centodieci, in editie limitata, care urmeaza sa fie gata in 2022 si se ridica la o valoare de peste 13,6 milioane de dolari datorita elementelor personalizate pe care si le-a dorit.

Din colecția impresionantă de mașini pe care a avut-o de-a lungul timpului au făcut parte opt Ferrari, câteva Rolls Royce, BMW și McLarens.

Bugatti Centodieci a fost creat pentru a sărbători 110 ani de la înființarea brandului. Viteza maximă pe care o poate atinge automobilul este de 236 mph și are o putere de 1600.

sursa foto: ProfiMedia

