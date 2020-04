Coreea de Nord socheaza! Cand toata planeta se lupta cu Covid-19 ei provoaca un scandal urias! Americanii si sud-coreenii i-au luat in vizor dupa cele intamplate

Coreea de Nord continua actele de iresponsabilitate chiar si pe timpul pandemiei de coronavirus.

Avioanele Coreei de Nord a lansat mai multe rachete in Marea Japoniei, anunta cei de la Reuters. Rachetele au zburat aproximativ 150 de kilometri si sunt cele mai recente dintr-o serie de teste de arme, mai informeaza agentia citata.

Oficialii informatiilor din Coreea de Sud si America analizeaza situatia. Rachetele au fost trase din avioanele Sukhoi.

Coreea de Nord a desfasurat saptamani intregi de exercitii militare, inclusiv cateva lansari de rachete balistice de scurta durata in ultimele saptamani. Luna trecuta a tras noua rachete balistice in patru runde de teste, potrivit analistilor.

"Coreea de Nord a lansat un proiectil in aceasta dimineata, estimata a fi o racheta de croaziera pe raza scurta de actiune din zona Muncheon din Gangwon-do pana la Marea de Est. In aceasta privinta, armata coreeana isi pastreaza o pregatire ferma, respectand in acelasi timp tendintele militare suplimentare ale Coreei de Nord, iar autoritatile de informatii ROK-SUA analizeaza acum problema indeaproape", s-a aratat intr-o declaratie a Ministerului Apararii Nationale din Coreea de Sud.

Duminica, liderul Kim Jong Un a observat exercitii de avioane de vanatoare si avioane de atac in timpul unei vizite la o baza aeriana.

In Coreea de Nord nu a fost raportat nicio infectie cu noul coronavirus, iar oficialii au declarat ca. "Au mentinut o situatie anti-epidemica foarte stabila, datorita masurilor de urgenta stricte de inalta clasa, consecventei si obligativitatii masurilor de protectie luate la nivel national."

In acest weekend, tara a solicitat masuri mai stricte impotriva coronavirusului.