COD ROSU pe covorul rosu, la Venetia! Doua fotomodele s-au SARUTAT pasional in vazul intregii lumi. Una dintre ele s-a iubit cu Cristiano Ronaldo

Festivalul de Film de la Venetia a oferit o scena neasteptata, intre doua protagoniste care au defilat pe covorul rosu.

Elisa De Panicis (28 de ani) si Mila Suarez (30 de ani) au facut un gest care le va creste cu siguranta popularitatea in perioada urmatoare. Cele doua fotomodele, bune prietene, s-au "salutat" intr-un mod cu totul original, sarutandu-se pe buze fara nici o jena, in conditiile in care evenimentul e urmarit de sute de fotografi.

Atat Elisa De Panicis cat si Mila Suarez sunt cunoscute in Italia prin participarea lor la diverse reality-show-uri. De asemenea, despre Elisa se stie ca a avut in 2016 o scurta aventura cu fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo, inainte ca acesta s-o cunoasca pe actuala sa partenera, Georgina Rodriguez.