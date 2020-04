Clipul care face inconjurul planetei a infuriat milioane de oameni! A lins o toaleta de avion ca sa se infecteze cu coronavirus! E scandalos ce a putut sa spuna pe urma. VIDEO

Ava Louise a devenit cunoscuta in toata lumea dupa gestul sau iresponsabil.

Ava s-a filmat in timp ce lingea vasul de toaleta al unui avion in nebunia 'coronavirus challenge'. Tanara din Miami spune ca adora atentia care i-a fost acordata dupa ce clipul a devenit viral.

Ava, 22 de ani, a postat clipurile pe Tik Tok. Intr-un interviu pe care l-a acordat, tanara a reusit sa socheze pe toata lumea. Intrebata cum s-ar simti daca cineva si-ar pierde viata dupa ce ar fi infectat de ea, Ava a avut un raspuns incredibil.

"Tot aud ca pot sa omor pe cineva. Stii ce? O sa tusesc inspre tine. Am obosit cu subiectul asta, e ridicol. Da, toata atentia asta pe care o primesc merita orice", a spus Ava, intervievata in cadrul show-ului Dr. Phil.

"Eram furioasa pentru ca acest virus primeste mai multa atentie decat mine. In primul rand, am avut si lucruri mult mai murdare in gura. In al doilea: era curatata. Si in al treilea: era un avion privat, am zburat cu avionul iubitului meu cu prietena mea cea mai buna. Nu era atat de murdar!", a explicat tanara, reusind sa enerveze milioane de oameni cu discursul ei.