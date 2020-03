Clipul care face inconjurul lumii! Au luat-o RAZNA din cauza coronavirusului! Trei femei s-au luat la BATAIE in supermarket pe hartie igienica

Frica de coronavirus tine toata Planeta in alerta!

Un clip aparut pe net arata la ce nivel a ajuns panica! Raspandirea virusului cu o viteza de neimaginat ii face pe tot mai multi sa-si piarda reperele. Trei femei s-au luat la bataie intr-un supermarket din Chullora, un oras aflat in apropiere de Sydney, in Australia. Motivul? Se luptau pe acelasi pachet de hartie igienica. Niciuna n-a vrut sa renunte. A fost nevoie de interventia politiei pentru a calma spiritele. 'Combatantele' au fost retinute in urma incidentului.

