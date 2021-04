Clipe de cosmar pentru un sofer pe Uber! Pasagerul a inceput sa il stranguleze si sa il muste in timpul cursei

Michael Hassey Jr a trecut prin cele mai grele clipe din viata in timpul unei curse!

Barbatul, sofer pe Uber in Florida, Statele Unite s-a trezit atacat de pasagera sa, o femeie de 55 de ani! Din relatarile lui, femeia a dormit aproape tot parcursul calatoriei, iar in momentul in care s-a trezit, l-a atacat.

Pe internet a aparut un clip filmat de cineva de la fata locului, in care se vede cum barbatul este strangulat de femeie, care ulterior il si musca de gat in momentul in care acesta opreste masina.

"Nu pot respira! Sunt doar soferul de Uber!", se aude barbatul strigandu-i femeii, care continua sa il sugrume si sa spuna: "Fata mea, fata mea!".

Barbatul a fost scos din masina de oamenii care se aflau la fata locului, iar femeia a fost arestata, anunta Daily Star. Politia a anuntat ulterior ca femeia se afla sub influenta bauturilor alcoolice.