Clipe de cosmar pentru o mama! A gasit viermi in burgerii copiilor pe care i-a cumparat de la cel mai celebru fast food din lume

Ms Yang a trecut prin clipe de cosmar cand a realizat ce le-a oferit sa manance copiilor ei.

Femeia a cumparat doi burgeri de la McDonald's si a ramas complet socata cand a gasit viermi acoperind burgerii. Aceasta a comandat patru burgeri, iar copiii au mancat doar doi dintre ei, lasand doi pentru mai tarziu.

Cand a verificat burgerii ramasi, femeia a privit dezgustata cand a vazut viermii pe mancare. Ms Yang a postat un clip pe retelele de socializare in care arata mancarea, iar acesta a devenit viral, strangand peste 160 de milioane de vizualizari, anunta Daily Star.

McDonald's China a luat legatura cu Ms Yang, iar purtatorul de cuvant a anuntat ca burgerii sunt gatiti in mod normal la temperaturi ridicate, astfel ca nu ar fi trebuit sa existe viermi in ei. Acestia nu au mentionat daca exista probleme cu mancarea de la restaurantul in cauza, insa le-au reamintit clientilor ca e important sa depoziteze mancarea cum trebuie.