Cine sunt Stefan si Vladimir, cei doi interlopi asasinati sambata de Mafia din Balcani in fata unui restaurant de fite!

Crimele au avut loc in fata unui restaurant luxos.

Mafia din Balcani a lovit ieri in mijlocul Vienei, in vazul tuturor. Doi barbati au fost impuscati de un asasin profesionist, care s-a facut nevazut de la locul crimei imediat dupa ce i-a ucis pe cei doi in fata unui restaurant de lux.

Cei doi barbati aveau 32, respectic 22 de ani, si faceau parte din Mafia din Muntenegru, dupa cum relateaza presa din Serbia. Ambii erau implicati in traficul de droguri, gruparea din care faceau parte fiind in razboi cu clanul care conduce regiunea Kotor din Muntenegru.

Razboiul drogurilor intre cele doua grupari au dus la asasinarea celor doi barbati, Stefan si Vladimir, anunta presa din Serbia, care nu a dezvaluit identitatea totala a celor doi.

Mafia din Balcani este una dintre cele mai violente de pe piata drogurilor, controland importul de substante ilegale din Asia si Turcia. Din ea fac parte grupari din Muntenegru, Bosnia, Serbia, Albania, Kosovo si chiar Romania.