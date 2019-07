Cine sunt cei doi miliardari tinuti in celule alaturate, cu apa mucegaita si soareci sub pat!

Cei doi sunt inchisi in SUA.

Metropolitan Correctional Center din New York este cea mai "bogata" inchisoare din lume. Numai doi detinuti au impreuna o avere de peste 15 miliarde de dolari!

Cei doi sunt El Chapo si Jeffrey Epstein. Primul este cel mai mare traficant de droguri din lume, fiind gasit vinovat de 30 de capete de acuzare, iar al doilea tocmai ce a fost arestat pentru crime sexuale legate de copii.

Acestia sunt "cazati" in una dintre cele mai rele inchisori din SUA, in aripa de Sud, unde conditiile sunt teribile.

Cei doi au apa mucegaita si soareci in camera, acuza avocatii celor doi. Mai mult, le sunt negate foarte multe drepturi, ca acela de a face miscare sau de a sta in liniste in camera. Detinutii au obiceiul sa isi bage hartie igienica in urechi pentru a putea dormi.

