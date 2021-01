Cine il mai intelege pe rege? Ce-a putut sa faca dupa ce si-a bagat amanta in inchisoare. Regina e in stare de soc

Regele Thailandei a oferit o noua dovada a caracterului sau imprevizibil care l-a facut celebru in intreaga lume.

Maha Vajiralongkorn, cunoscut mai degraba ca Rama al X-lea, conduce cu mana forte statul asiatic incepand din 106, iar domnia sa e marcat de numeroase controverse. E indeajuns sa amintim extravaganta de anul trecut, in plina pandemie, cand s-a distrat la un hotel din Alpi cu nu mai putin de 20 de femei.

Fata de tatal sau, care a fost insurat o singura data, Rama are deja la activ patru casnicii, ultima fiind cu actuala regina a Thailandei, Suthida. Asta nu l-a impoedicat insa sa se bucure in continuare de un adevarat harem de femei, favorita lui fiind de departe Sineenat Wongvajirapakdi, o fosta asistenta medicala.

Innobilata in 2019 cu titlul de "consort regal", Sineeenat a avut insa de suferit cateva luni mai tarziu, dupa ce regele s-a suparat atat de tare pe ea incat i-a retras toate privilegiile si a trimis-o in inchisoare. Rama n-a putut sa stea insa prea mult fara amanta sa preferata, astfel ca a eliberat-o in 2020 si a readus-o in haremul de la curtea regala.

Zilele trecute, monarhul Thailandei a mai facut o miscare suprinzatoare in relatia cu Sineenat. Astfel, dupa ce i-a organizat o petrecere grandioasa de ziua sa de nastere la implinirea varstei de 36 de ani, Rama intentioneaza s-o numeasca pe Sineenat "regina consoarta", adica un fel de a doua regina, un titlu care ii va permite sa stea pe picior de egalitate cu regina principala, Suthida.