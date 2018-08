Cine este tinut AZI in celula in care au stat seful Mafiei, John Gotti, si locotenentul lui Osama bin Laden

Indiciu: conduce un imperiu de 9 miliarde de dolari!

Una dintre celulele inchisorii de maxima siguranta din New York tinde sa devina celebra, dupa ce a gazduit de-a lungul timpului cateva personalitati de seama. Inchisoarea din Manhattan a gazduit multi criminali notorii.

Celula in care au stat de-a lungul timpului seful Mafiei din anii 80-90, John Gotti, cel care a condus cea mai periculoasa familie mafiota de la acea vreme, Gambino, si unul dintre locotenentii lui Osama Bin Laden, este ocupata in acest moment de Joaquin Guzman, poreclit "El Chapo".

Acesta a fost mutat in acea celula facuta special pentru a-l izola de restul detinutilor, de gardieni si in general de oricine, pentru a-l opri sa conduca in continuare imperiul de droguri estimat la 9 miliarde de dolari.

Acelasi lucru s-a intamplat si cu Gotti, care a fost nevoit sa renunte la conducerea familiei mafiote, dar si cu locotenentul lui Bin Laden, care a fost scos din schema de catre agentii FBI.