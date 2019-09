Cine este "Postasul", interlopul de 43 de ani extradat in SUA pentru trafic de droguri!

Acesta este un personaj important pe piata drogurilor.

Byron Ariel Pérez Payeras, poreclit "Postasul", este considerat unul dintre cei mai importanti oameni de pe piata traficului de droguri. Acesta a fost extradat catre USA de catre guvernul statului Guatemala, dupa ce fusese arestat pentru ca a traficat tone de droguri spre SUA.

In varsta de 43 de ani, acesta era un om de legatura al cartelului Sinaloa, cel condus de El Chapo, aflat si el in puscarie in SUA, dupa ce a primit puscarie pe viata.

Interlopul este unul dintre mafiotii cu cel mai inalt rang pe piata drogurilor, ce a fost extradat in SUA in ultimii 20 de ani! Aceste lucruri se intampla destul de des, tarile din America de Sud si Centrala ezitand sa isi trimita cetatenii in inchisorile din SUA, unde au parte de un tratament foarte dur!