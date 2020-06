China a inaugurat cel mai inalt zgarie-nori ORIZONTAL! Imagini SENZATIONALE cu cladirea 

China redefineste notiunea de "zgarie-nori" cu ultima inaugurare facuta!

China are o noua atractie in materie de cladiri si este una dintre cele mai inedite. "The Crystal" se numeste ultima cladire inaugurata in orasul Chongqing si este cel mai inalt zgarie-nori pozitionat orizontal.

Cu o inaltime de 250 de metri si o lungime de 350 de metri care se intinde pe 4 din cei 8 zgarie-nori care alcatuiesc complexul Raffles, The Crystal a fost deschis pentru public.

Chinezii au facut o punte de explorare, care este deschisa pentru vizitare. In plus, cladirea are numeroase expozitii cu diferite teme.

