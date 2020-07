Chiar nu poate fi potolita? Prima DIVA din wrestling a "luptat" in FILME INTERZISE MINORILOR si a intrat a 7-a oara la INCHISOARE!

Tammy "Sunny" Sytch e o legenda in sporturile de contact, dar performantele din ring au fost umbrite de o viata personala dusa la extrem.

In varsta de 47 de ani, americanca era pe vremuri o vedeta planetara, in 1996 ea fiind considerata cea mai cautata celebritate pe internet. In wrestling, marea sa pasiune, e in cartea de onoare "Hall of Fame", iar specialistii au numit-o prima diva din aceasta disciplina sportiva foarte indragita peste Ocean.

In contrast cu realizarile din ring, Tammy s-a discreditat singura in viata privata. Prima mare umbra a carierei sale e legata de faptul ca a acceptat sa-si sporeasca veniturile prin intermediul platformelor pentru adulti (gen OnlyFans), acolo unde se platesc sume consistente pentru materiale erotice explicite. Luptatoarea a mers chiar mai departe, fiind protagonista in 2016 a unui film pornografic care a facut furori.

Ca si cum nu era de-ajuns, Tammy Sytch a fost o rebela din toate punctele de vedere, incercand sa se puna chiar deasupra legii. Astfel, din 2012 incoace, a ajuns de 6 ori la inchisoare pentru fel de fel de infractiuni, ultima data iesind din spatele gratiilor la inceputul anului, in februarie. Ei bine, Tammy a mai calcat o data pe bec si va bifa a 7-a incarcerare, capetele de acuzare ale politiei americane fiind acum ignorarea fortelor de ordine, incalcarea unui ordin de restrictie si conducerea unui masini desi avea permisul suspendat pentru a doua oara.