Nebunia lui Asprilla: "Cand fac sex, ma aplauda si cei 12 apostoli!" Dezvaluiri SOC ale fostului mare fotbalist

Fostul mare fotbalist columbian Faustino Asprilla (50 de ani) s-a retras de mult din activitate si nu si-a continuat cariera in antrenorat, insa continua sa faca valuri in lumea sportului-rege, in special cu dezvaluirile picante despre viata sa sexuala.

Jucatorul care si-a atins apogeul carierei in tricoul echipei italiene Parma (in perioada 1992-1996) a fost unul dintre componentii nationalei Columbiei care au cunoscut pe propria piele forta "Generatiei de Aur" a fotbalului romanesc, Asprilla aflandu-se pe teren la esecurile cu tricolorii de la Mondialul din 1994 (1-3 in SUA) si apoi de la cel din 1998 (0-1 in Franta).

In prezent, Asprilla e un rasfatat al presei, atat in televiziune cat si in mediul online, jurnalistii incercand sa scoata cat mai multe amanunte despre escapadele amoroase ale columbianului. "Cand eram la Parma, am facut-o intr-o noapte cu 5-6 femei", e doar una dintre afirmatiile fierbinti din ultima perioada ale lui Faustino.

Asprilla si-a continuat seria de anecdote erotice intr-o interventie pe Instagram, gazduita de Marcela Reyes, un renumit "influencer" de pe reteaua de socializare. "Imi amintesc ca o data am fost cu o fata in cantonamentul Columbiei si, ca de obicei, acest lucru mi-a facut foarte rau...A doua zi, am dat doar 3 goluri intr-un meci cu Chile", a glumit fostul fotbalist.

"In camera mea am un tablou cu cei 12 apostoli. Cand fac sex, aplauda chiar si ei", a mai spus Asprilla. De asemenea, intrebat cat de mult conteaza marimea penisului in relatiile sexuale, sud-americanul a replicat: "Crezi ca sunt unul dintre cei care stau cu metrul in mana? N-am avut nevoie de asa ceva".