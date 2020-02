Cele trei grupuri de persoane care sunt cele mai predispuse sa se imbolnaveasca cu coronavirus! Care sunt acestea

Ce persoane se pot imbolnavi mai repede de coronavirus.

Cele trei grupuri de persoane care sunt mai predispuse sa se imbolnaveasca cu tragicul virus sunt batranii, barbatii si fumatorii. Barbatii au in general imunitate mai mica decat femeile si sunt sanse mai mari sa fie fumatori, potrivit lui Michael Mina, profesor la Harvard. Acesta spune ca virusul din China, poate ucide in general, barbati, batrani si fumatori din cauza faptului ca au imunitatea mai scazuta. Mortatilitatea este zero in cazul tinerilor sub 35 de ani, care nu fumeaza. In cazul primelor cazuri inregistrate in China, doar 2% dintre pacienti aveai varste cuprinse intre 1 si 19 ani, ceea ce inseamna ca oamenii foarte tineri nu sunt afectati de acest virus.

