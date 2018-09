Cele mai rapide masini, o motocicleta, un avion de vanatoare sau o masina de Formula 1? Castigatorul te va surprinde | VIDEO

Turcii au vrut sa afle raspunsul la aceasta intrebare si au organizat o cursa speciala la care au luat parte cele mai rapide modele de autoturisme de serie, printre care si un model Tesla, o masina de Formula si o motocicleta.

Motociclistul a castigat cursa fiind mai rapid cu 0,04 secunde decat pilotul masinii de Formula 1.

A menagerie of super-charged vehicles – including a fighter jet, a Tesla car and a superbike – race to the finish to see what is the fastest vehicle at "Teknofest," Turkey's first aerospace and technology festival. https://t.co/POUzRJwXN1 pic.twitter.com/vLBH3VP4Oc