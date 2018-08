Cel mai tatuat model din lume, gasit mort la doar 32 de ani. Prima impoteza a anchetatorilor in cazul mortii lui "Zombie Boy"

Canadianul Rick Genest, cunoscut pentru tatuajele care ii acopereau intreg corpul, dar si pentru ca a aparut intr-un videoclip al cantaretei Lady Gaga, a fost gasit fara viata in apartamentul sau. Lady Gaga a confirmat si ea decesul, dezvaluind ca ar fi fost vorba despre o sinucidere.



"Sinuciderea prietenului Rick Genest, Zombie Boy, este mai mult decat devastatoare", a spus ea.

Lady Gaga a mai facut apoi un apel la sporirea lupte cu depresia.

"Trebuie sa lucram din greu si sa schimbam aceasta cultura, sa luptam pentru sanatatea mentala si sa stergem orice stigmat. Daca suferi, suna un prieten sau suna-ti familia. Trebuie sa ne salvam unii pe altii", a mai spus ea.

