Cel mai mare "turnator" din istoria Mafiei Siciliene! Ce se intampla cu familia acestuia dupa decizia de a colabora cu politistii

Familia a fost gasita de doi jurnalisti.

Tommaso Buscetta este considerat cel mai mare turnator din istoria Mafiei Siciliene. In cultura mafiei, cei care "toarna" sunt denumiti "sobolani", pentru ca se duc sa colaboreze cu politistii si anchetatorii.

Barbatul, decedat in 2000, a fost primul sef al Mafiei care a devenit informator in anii '70. Procesul a fost unul urias si s-a terminat in 1987 cu condamnarea a nu mai putin de 400 de mafioti de rang inalt din Mafia Siciliana!

Cutremurul se resimte si astazi, cand urmasii sai, fiul Roberto si sotia Cristina, au ajuns sa traiasca ascunsi in SUA. Cei doi sunt cautati de mafioti de mai bine de 30 de ani, dar au fost gasiti de doi jurnalisti care i-au cautat timp de 2 ani.

Mafia inca nu i-a iertat. In toti acesti ani, 11 rude din familia lui Buscetta au fost asasinate din cauza ca barbatul a depus marturie impotriva Mafiei. Practic, orice membru al familiei prins de mafiotii sicilieni este executat.

Roberto si mama sa vor aparea intr-un documentar care va fi lansat in luna septembrie.