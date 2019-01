Cel mai bogat om din lume DIVORTEAZA! Cum se imparte averea de 137 de MILIARDE de dolari! 

Jeff Bezos, cel mai bogat om din lume, a anuntat ca divorteaza dupa 25 de ani de casnicie.

Fondatorul Amazon, cea mai valoroasa companie din lume, a anuntat printr-o postare pe Twitter ca va divorta de sotie. Averea lui Bezos este estimata la 137 de miliarde de dolari, iar banii se vor imparti in doua, cei doi fiind casatoriti din 1993.

Potrivit legilor americane, banii castigati in timpul casniciei se impart 50-50, daca nu exista un contract prenuptial. Bezos a devenit milionar in 1997, dupa ce a fondat libraria online Amazon la el in garaj.

TMZ scrie ca sunt sanse mici ca Bezos sa fi inclus si un contract prenuptial, astfel ca sotia sa, MacKenzie, va primit jumatate din toata averea stransa.

Magazinul online Amazon este evaluat la 810 miliarde de dolari in acest moment! Pe parcursul anului trecut, actiunile lui Bezos au urcat pana la 160 de miliarde, dar la finalul anului au coborat pana la 137 de miliarde.

Per total, averea estimata pe care MacKenzie ar urma sa o incaseze in urma divortului ar fi de 40 de miliarde de dolari.



Jeff si MacKenzie detin peste 400.000 de acri de proprietati in SUA, fiind cei mai mari detinatori de imobiliare din tara de departe. Ei au si 4 copii impreuna.