Cea mai tanara milionara la LOTO, propunere indecenta pentru fanii unei echipe din Marea Britanie. Ce mesaj a postat. FOTO

Jane Park devenea milionara in euro la 17 ani!

Viata lui tinerei Jane Park s-a transformat radical cand a castigat 1 milion de lire la loteria Euro Millions. Ea a devenit atractie instanta pentru tabloidele britanice, dar si protagonista unui episod urat, dupa ce a platit 50.000 de euro pentru o operatie estetica la fund, care a esuat.



Acum, Jane revine cu un mesaj controversat pe Twitter, postat in timpul victoriei echipei sale favorite din Scotia, Hibernians, la scorul de 3-1 in meciul cu St Mirren. "In regula, cine vrea palme la fund?", e mesajul cu care a atras mii de reactii. Mai ales ca recent aparuse o stire ca isi plateste iubitul cu 5000 de lire pe luna ca sa fie alaturi de ea.

Jane negociaza cu o televiziune britanica pentru a deveni vedeta unui reality show in perioada urmatoare. Vezi imagini in galeria foto