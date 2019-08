Cea mai sexy surferita din lume a provocat o dezabatere incinsa pe net: "Ce sunt urmele alea pe corpul tau?" FOTO

Holly Coffey face valuri la propriu si la figurat.

Cea mai frumoasa surferita din lume, australianca Holly Coffey a atras atentia in urma unor poze postate pe Instagram. Liniile de bronz de pe trupul ei atunci cand apare in costum de baie au devenit subiect de conversatie pentru fanii tinerei in varsta de 20 de ani. "Ce sunt dungile alea de pe fundul tau?", au comentat fanii surferitei.

Holly Coffey e una din cinci surori, toate surferite si amatoare de sedinte foto in costum de baie. Holly a ajuns in top 100 surferi din lume si a atras peste 1 milion de fani online.



VEZI IMAGINILE IN GALERIA FOTO