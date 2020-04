Cea mai SEXY prezentatoare din Italia a facut SHOW pe terasa casei! Aparitie INCENDIARA din izolare

Diletta Leotta este cea mai sexy prezentatoare de sport din Italia.

Toata Italia este in carantina si se estimeaza ca sunt aproximativ 3.0 de miliarde de oameni inchisi in toata lumea in acest moment.

Diletta Leotta, jurnalista si prezentatoarea de la Dazn, este in izolare alaturi de boxerul italian Daniele Scardina, supranumit si "King Toretto".

Cuplul a iesit pe terasa casei sa faca miscare si fotografii italieni au reusit sa surprinda momentul

Diletta s-a afisat in costum de baie, in timp ce Daniele avea doar un sort.