Cea mai sexy gravida din lume e pe cale sa nasca. A intrat in saptamana 35 si arata SENZATIONAL! In trecut l-a "refuzat" pe Printul Harry

Vedeta britanica Lauren Pope (36 de ani) e pe cale sa-si indeplineasca visul de a deveni mamica.

Model, actrita si DJ, Lauren e considerata un etalon al frumusetii in Regat, statut pe care nu si l-a pierdut nici dupa ce a ramas insarcinata cu iubitul milionar Tony Keterman.

Aflata abia la prima sarcina, englezoaica s-a mentinut intr-o conditie fizica impecabila, singurul surplus de kilograme fiind doar bebelusul pe care il poarta in pantece. Ea si-a atras o sumedenie de admiratori dupa ultimele fotografii postate pe Instagram, in care arata senzational in ciuda faptului ca intrat in saptamana a 35-a si ar putea ajunge in orice moment la maternitate.

Lauren Pope a intrat in atentia tabloidelor britanice inca din frageda adolescenta. Astfel, la scurt timp dupa ce s-a mutat la Londra, la varsta de 18 ani, tanara a tinut prima pagina a ziarelor, fiind fotografiata la un moment dat, intr-un club de noapte, in compania Printului Harry. Conform propriilor declaratii, ea ar fi refuzat atunci avansurile facute de fostul duce de Sussex, casatorit in prezent cu actrita Meghan Markle.