Paige este fostă jucătoare de golf, însă încă predă pentru cei interesați să învețe, iar aparițiile extrem de sexy de pe teren i-au adus contracte de publicitate importante. Tânăra a profitat de formele sale apetisante, iar recent și-a deschis propriul podcast, numit „Playing-A-Round”, împreună cu Amanda Rose, jucătoare de golf și ea.

Paige Spiranac este fostă jucătoare de golf profesionistă la Universitatea Arizona, dar și Universitatea de Stat San Diego, iar subiectele de discuții ale celor două sunt legate atât de sport, cât și de viața personală.

Paige Spiranac și-a numit mama „un robot fără emoții”



În unul dintre cele mai recente episoade, Paige a dezvăluit că a crezut până la vârsta de 15 ani în Moș Crăciun, convinsă fiind de părinții ei.

„Mi-am crezut în totalitate părinții că Moș Crăciun există până pe la 15 ani. Știam despre iepurașul de Paște, Zâna Măseluță și celelalte lucruri, însă Moș Crăciun? În Moș Crăciun am crezut pentru extrem de mult timp. Îmi amintesc că aveam 6 sau 7 ani și ceilalți copii îmi spuneau: 'ești proastă, nu există Moș Crăciun'. Eu le spuneam că eu cred.

Toți cei care o cunosc pe mama mea știu că nu minte. Cred că este pațial robot, nu are emoții și nu plânge niciodată. Nu minte vreodată, e cea mai sinceră persoană. Să spunem că primim restul la magazin și avem un leu în plus, s-ar pune la rând o oră doar pentru a-l returna.

Așa că am crezut că mama nu m-ar minți vreodată în legătură cu Moș Crăciun. Într-un final, pe la 14-15 ani eram în Ajunul Crăciunului și mătușa mea m-a întrebat dacă știu că nu există. Am întrebat-o apoi pe mama mea, care mi-a spus că ar trebui să vorbim”, a declarat Paige citată de The Sun.