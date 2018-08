Cea mai lunga eclipsa de Luna a secolului: a durat 103 minute! Cand va avea loc urmatorul eveniment vizibil si in Romania

Cea mai lunga si spectaculoasa eclipsa totala de Luna a secolului a avut loc in noapte de vineri spre sambata.

A fost cea mai lunga eclipsa de Luna din acest secol, a durat in total 103 minute. In Romania, maximul a fost atins la ora 23:22.



Fenomenul a putut fi observat clar in Europa, Africa, Asia, Australia si o parte din Rusia. America de Nord, America de Sud, Japonia si o parte din Rusia au fost zonele in care eclipsa nu a fost foarte vizibila.



Urmatoarea eclipsa de Luna ce va putea fi observata in Romania va avea loc pe 21 ianuarie 2019.