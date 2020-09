"Cea mai frumoasa fetita din lume" s-a facut MARE! Si-a inceput cariera de fotomodel la 4 ANI si e fiica unui fost fotbalist din nationala Frantei

In varsta de 19 ani, modelul Thylane Blondeau si-a castigat supranumele de "cea mai frumoasa fetita din lume".

In aceste zile are loc la Paris Saptamana Modei, un eveniment care n-avea cum sa scape celor mai in voga manechine din Hexagon. Printre acestea se numara si Thylana Blondeau, o tanara care a intrat in lumea modelling-ului inca de la cea mai frageda varsta.

Astfel, in loc sa se joace cu papusile, Thylane a urcat prima data pe un podium de prezentare la 4 ani, intrand in atentia presei internationale, care a numit-o "cea mai frumoasa fetita din lume". De-atunci, frantuzoaica a strans nenumarate alte sedinte foto, intrand si in centrul unei controverse legate de folosirea imaginii copiilor in domeniul comercial.

Interesant e si faptul ca Thylane e fiica unui fost fotbalist francez, Patrick Blondeau (52 de ani), capitan la Olympique Marseille in perioada de varf a carierei si selectionat de 2 ori in nationala Frantei, actuala campioana mondiala.