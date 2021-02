Cea mai dura previziune in lupta cu virusul. Cine e expertul care nu vede finalul pandemiei

Un specialist din Marea Britanie crede ca pandemia cu Covid-19 va mai afecta planeta mult timp de-acum inainte.

O data cu aparitia vaccinurilor, intreaga omenire asteapta sa vada luminita de la capatul tunelului, adica revenirea la viata normala dinainte de coronavirus. In acest context, afirmatia facuta de Sharon Peacock, directorul consortiului Covid Genomics din Regatul Unit, e de natura sa distruga partial sperantele oamenilor.

Astfel, referindu-se la tulpina britanica sau "varianta Kent" a virusului, Peacock nu e deloc optimist. "Ne-a maturat tara si va matura lumea cu siguranta", a spus acesta despre mutatia coronavirusului descoperita deja in peste 50 de tari. "In opinia mea, privind in viitor, cred ca vom avea de-a face cu coronavirusul inca 10 ani", a completat pentru BBC renumitul specialist.

De asemenea, el a subliniat faptul ca actualele vaccinuri existente pe piata au fost create pentru a se lupta cu versiunile mai vechi ale coronavirusului, astfel ca toate aceste tulpini care apar peste tot in lume nu fac decat sa ingreuneze procesul de vaccinare eficienta a populatiei.

Tweet coronavirus Covid Citeste si: