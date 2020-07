Cea mai cautata actrita de filme pentru adulti, cadou incredibil pentru soacra dupa ce iubitul a dus-o prima data in vizita! A inceput sa PLANGA si nimic n-a putut s-o opreasca!

Vlogul a strans peste doua milioane de vizualizari pe Youtube in mai putin de 24 de ore!

Cea mai cautata actrita de pe Pornhub, Lana Rhoades, s-a facut fata cuminte. E intr-o relatie stabila cu vloggerul Mike Majlak si a renuntat la productiile pentru adulti. Mike a dus-o in weekend acasa, pentru a-i cunoaste mama. Au vrut ca momentul sa fie memorabil, asa ca i-au luat femeii un cadou special: o masina nou-nouta! Mama lui Majlak nu si-a putut abtine lacrimile! S-a potolit cu greu. Clipul cu vizita facuta de Mike si Lana in Connecticut e unul dintre cele mai vizualizate din Statele Unite in acest moment! A adunat peste doua milioane de accesari de ieri pana azi!